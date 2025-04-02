Названа причина остановки единственного польского ядерного реактора

Единственный польский ядерный реактор остановлен из-за истечения срока действия лицензии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального центра ядерных исследований (НЦЯИ).

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Польский исследовательский ядерный реактор «Мария» мощностью 30 МВт был запущен в 1974 году на территории НЦЯИ в городе Отвоцк под Варшавой. Он производит молибден-99 — радиоизотоп, наиболее часто используемый в ядерной медицине.

«Закончился срок действия лицензии, которую выдает Государственное агентство по атомной энергетике. Без этого документа реактор не может работать. Поэтому он был остановлен», — пояснили в пресс-службе.

В центре выразили надежду, что Государственное агентство по ядерной энергетике скоро выдаст необходимую лицензию и реактор снова будет запущен.

Ранее сообщалось, что в 2021 году польская госкорпорация KGHM Polska Miedz и американская частная NuScale Power заключили соглашение о разработке и строительстве в Польше ядерных реакторов малой мощности (от одного до 12 модулей мощностью по 77 мегаватт каждый).

Первый реактор, построенный в рамках этого соглашения, планируют запустить в 2029 году. Также власти Польши намереваются построить шесть атомных энергоблоков общей мощностью 6–9 гигаватт. Начало строительства запланировано на 2026 год.