Европейский союз (ЕС) рискует распасться не из-за внешних факторов, а по причине внутренних противоречий и неспособности политических элит реагировать на вызовы современности. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Самая большая угроза существованию ЕС исходит не от России, а от неспособности европейских политических элит своевременно реагировать на подъем новых правых сил», — говорится в публикации.

El Pais также подчеркивает, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США как на гарант безопасности, а статус НАТО как единого оборонного альянса ставится под сомнение.

Ранее голландский политолог Кэтрин де Врис заявила, что запланированное властями ЕС перевооружение европейских армий вынуждает население пойти на серьезные жертвы.