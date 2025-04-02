Пока вы не уснули: решение Госдумы о судьбе ЕГЭ и местонахождение бункера Зеленского

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Госдума решила судьбу ЕГЭ

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания отклонили межфракционный законопроект, который предлагал заменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускными экзаменами по школьным предметам.

Авторы проекта утверждали, что изменения помогут повысить качество образования. Инициативы также были направлены на объективную оценку знаний и формирование системы экзаменов, позволяющей учитывать индивидуальные образовательные траектории школьников.

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Экс-сотрудник правительства Украины рассказал, где находится бункер Зеленского

Политолог Василий Вакаров, ранее работавший в аппарате кабинета министров Украины, заявил, что бункер Владимира Зеленского, скорее всего, находится под зданием бывшего завода «Арсенал» в Киеве. Об этом Вакаров рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Вакарова, во время своей работы в правительстве Украины он узнал о подземных переходах между правительственным зданием, Верховным советом и администрацией президента. Попасть в эти переходы мог не каждый сотрудник правительства - для этого требовалось специальное разрешение.

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Заявления Трампа о России поставили НАТО в тупик

Дипломаты стран — участниц Североатлантического альянса задались вопросом о том, нужно ли им увеличивать оборонные расходы после изменения подхода президента США Дональда Трампа и других американских официальных лиц к России. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Открытость в общении Трампа с Путиным и недавние положительные заявления некоторых официальных лиц США вызвали сомнения у союзников Вашингтона по НАТО. Вопрос в том, почему они должны тратить 5 процентов от ВВП на свои оборонные бюджеты, если Россия не представляет угрозы», — передает агентство слова дипломатов НАТО.

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Вучичу преподали урок истории после слов об освобождении Сербии от фашистов

В освобождении Сербии участвовало меньше половины населения страны, заявил NEWS.ru историк и писатель Константин Залесский. По его словам, утверждение сербского лидера Александра Вучича о том, что армия его страны в годы Второй мировой войны самостоятельно освободила Сербию от фашистов, не соответствует историческим фактам. Он напомнил, что освобождение стало результатом совместных усилий югославских партизан и советских войск.

Заявление Вучича — это заявление политического деятеля, за которым не стоит никакая историческая фактура. Дело в том, что освобождение очень многих районов Сербии действительно было в значительной степени осуществлено местной партизанской армией. Соответственно, Сербов там было только 43% от общего количества. В последней операции, которая завершила освобождение Югославии в целом и Сербии, приняли участие 400 тысяч югославов и 200 тысяч советских военнослужащих, которые действовали в составе украинского фронта и, соответственно, внесли один из главных вкладов в освобождение столицы и Сербии, и Югославии, — пояснил Залесский.

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Стало известно о начале наступления в Харьковской области

Вооруженные силы России наступают в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, военнослужащие расширяют плацдарм в направлении поселка Боровая в Изюмском районе. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Как уточнил канал, российская группировка, предположительно, собирается развернуть наступление на Лиман. Населенный пункт находится в Чугуевском районе области. Другие подробности не уточняются.

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Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший страны активизировать работу над соглашением о предотвращении пандемий.

Выступая перед послами государств - членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

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Названа страна-победитель в развязанной США мировой торговой войне

Бразилия оказалась в самом выгодном положении в разгорающейся глобальной торговой войне. Страну-победитель в развязанном США мировом противостоянии назвали в The Wall Street Journal (WSJ).

Инвесторы полагают, что государство в Южной Америке извлечет выгоду из глобальной торговой напряженности, как и во время первого президентского срока Дональда Трампа.

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Уехавший в Израиль Шац* подвел итоги эмиграции

Известный комик и телеведущий Михаил Шац* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Израиле, заявил, что эмиграция его закалила. Итоги переезда он подвел в своем Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист указал, что 2 апреля исполняется три года с того дня, как он переехал в Израиль. Он назвал это время самым сумасшедшим и в то же время самым осмысленным периодом своей жизни.

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Семья Уткина столкнулась с трудностями при разделе наследства

Семья Василий Уткина, ушедшего из жизни в марте прошлого года, столкнулась с трудностями при разделе его многомиллионного наследства. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте». По его данным, родственники покойного спортивного комментатора не могут самостоятельно поделить имущество — дом, квартиры и машины (их в его коллекции осталось три).

Уточняется, что в Подмосковье у Уткина остался трёхэтажный дом с бассейном стоимостью около миллиона долларов, а одна из квартир площадью 46 квадратов находится в Хамовниках. Всё имущество должно было по закону перейти маме или сестре Василия, детей у него не было. Завещание, как сообщается, Уткин не составил.

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Ученые заметили в Атлантике объект, несущийся с невероятной скоростью

В Атлантическом океане зафиксировано значительное увеличение числа загадочных подводных объектов, что вызвало обеспокоенность среди американских военных и ученых. Одно из таких наблюдений произошло в марте, когда приборы обнаружили объект длиной 10–12 метров, двигавшийся на глубине около километра со скоростью 270–300 узлов (более 500 километров в час), что невозможно для современных подводных аппаратов.

Некоторые эксперты связали эти события с проектом «Центурион-2», который предполагает создание автономного подводного аппарата с максимальной скоростью 180 узлов. Однако на момент наблюдения проект находился на начальной стадии разработки. Также обсуждали возможное использование технологий России или Китая, но в Москве опровергли эти предположения.

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