В офисе Зеленского ответили на вопрос о президентских выборах

На Украине «нет никакой подготовки к выборам», заявлять об отмене военного положения в мае 2025 года и выборах «немного сложно». Об этом в эфире украинского 24-го канала заявил советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Нет никакой подготовки к выборам… Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения и через шесть месяцев будут выборы, мягко сказать, немного сложно», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Накануне «Страна.ua» со ссылкой на источники сообщила, что офис президента Украины начал подготовку к выборам главы государства. В публикации отмечается, что украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет заключено до начала мая, но и не исключают этого.

Названы возможные сроки проведения выборов президента на Украине

Источники подчеркивают, что на Банковой исходят из того, что конфликт может закончиться в этом году, а к выборам надо готовиться заранее, работа над этим уже началась.