Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

Соединённые Штаты ждут, когда глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон.

«США теперь ждут, когда российский представитель Кирилл Дмитриев сообщит Путину, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги», — передаёт Bloomberg.

Спецпредставитель Путина назвал причину отсутствия просьб о снятии санкций

Ранее Дмитриев сообщил, что провёл в Вашингтоне встречи с членами администрации США.

Он подчеркнул, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперёд.