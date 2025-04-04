Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

RT на русскомиещё 1

Соединённые Штаты ждут, когда глава Российского фонда прямых инициатив (РФПИ) Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон.

Bloomberg: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон
© РИА Новости
«США теперь ждут, когда российский представитель Кирилл Дмитриев сообщит Путину, прежде чем стороны предпримут какие-либо дальнейшие шаги», — передаёт Bloomberg.

Спецпредставитель Путина назвал причину отсутствия просьб о снятии санкций

Ранее Дмитриев сообщил, что провёл в Вашингтоне встречи с членами администрации США.

Он подчеркнул, что Россия и США за последние два дня сделали три шага вперёд.

В мире
Кирилл Дмитриев
Владимир Путин
Российский фонд прямых инвестиций
Администрация США
Вашингтон
Соединенные Штаты
Санкции
Санкции США