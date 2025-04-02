Британия наложила санкции на молдавского депутата Таубер и двух грузинских судей

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер, а также двое судей Тбилисского апелляционного суда Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе попали под санкции Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленный санкционный список.

Помимо прочего, в перечень попали глава молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска, гендиректор АНО «Евразия» Нелли Парутенко и сама организация.

Указанным лицам запрещен въезд в Великобританию. Кроме того, Лондон заморозит их активы в королевстве, если таковые имеются.

До этого британское МВД сообщило, что находящиеся в Великобритании лица, которые сотрудничают с Россией, будут обязаны зарегистрироваться в перечне агентов иностранного влияния (Foreign Influence Registration Scheme, FIRS).

Власти сформируют список российских структур — сотрудничество с ними будет означать необходимость зарегистрироваться в FIRS. Уже известно, что в список войдут органы власти РФ, а также российские партии, такие как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и другие.