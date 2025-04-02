Ушедший из жизни актер Вэл Килмер лечился с помощью искусственного интеллекта

Американский киноактер Вэл Килмер умер на 66-м году жизни. В последние десять лет он долго лечился, в том числе, и с помощью технологий искусственного интеллекта.

© Zuma/TACC

Вэл Килмер старался восстановить голос, который он почти полностью утратил - в 2015 году у актера обнаружили рак гортани.

Болезнь удалось победить, но актер и музыкант Вэл Килмер полностью потерял возможность говорить. После неудачных попыток лечения этого недуга, специалисты обратились к технологиям искусственного интеллекта.

И в итоге голос звезды фильмов "Святой", "Бэтмен навсегда", "Настоящая МакКой" и "Дорз" (где Вэл Килмер играл солиста группы Джима Моррисона, да и пел очень похоже на него) удалось частично восстановить. Возможно, к актеру вернулись бы и все его речевые возможности, но 1 апреля он скончался в Лос-Анжелесе от пневмонии.