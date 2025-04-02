Названа дата созыва контактной группы по Украине в НАТО

Германия и Великобритания созовут контактную группу по военным поставкам на Украину в штаб-квартире НАТО 11 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

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Как отмечает агентство, эта ситуация необычна, поскольку с 3 по 4 апреля в НАТО пройдет плановая встреча министров иностранных дел стран альянса.

До того как в конце 2024 года США отказались от своего председательства в этой группе, все ее заседания всегда проходили в рамках запланированных министерских встреч в рамках альянса.

2 апреля агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники писало, что позиция Соединенных Штатов в отношении НАТО наносит урон основам военного блока, а возможное сближение Вашингтона с Москвой станет для альянса большой проблемой.

Издание Euractiv также сообщало, что в НАТО приостановлены дискуссии о пересмотре отношений с Российской Федерацией на фоне переговоров США с ней и Украиной.