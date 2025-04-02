Президент Франции Эмманюэль Макрон открестился от приговора своему политическому конкуренту Марин Ле Пен, сославшись на независимость судебной власти. Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Судебная власть независима", - приводит его слова France 24.

Макрон при этом добавил, что судей необходимо защитить от критики и угроз в их адрес, а также указал на то, что у всех подсудимых есть право подать апелляцию.

Ле Пен отреагировала на комментарии Кремля по ее приговору

Тем не менее, приговор с большой долей вероятности выбьет Ле Пен - главного конкурента Макрона на грядущих в 2027 году выборах - из президентской гонки. В то же время, в Парижском апелляционном суде заявили, что могут принять решение к лету 2026, что все же позволит Ле Пен уже в четвертый раз за карьеру попытаться сесть в президентское кресло.

О беспрецедентном приговоре лидеру французской партии "Национальное объединение" (RN) высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, назвав его "агонией либеральной демократии". Прокомментировали его и президент США Дональд Трамп, а также американский бизнесмен Илон Маск.