На Украине предъявили обвинения по делу о "золотых яйцах" Минобороны

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявили обвинения в хищении госсредств при закупке министерством обороны продуктов питания для ВСУ. Об этом говорится в сообщении НАБУ, опубликованном на его сайте.

"Золотые яйца" Минобороны. Разоблачено хищение более 733 млн гривен (около $18 млн) и покушение на растрату еще 788 млн гривен (около $19 млн)", - говорится в сообщении.

Обвинения по делу предъявлены бывшему руководителю департамента Минобороны, владелице связанных компаний-поставщиков, двум руководителям компаний-поставщиков, одному физлицу по статьям о растрате, покушении на растрату и легализации средств. Следствие установило, что в течение 2022-2023 гг. обеспечение ВСУ продовольствием происходило путем закупки так называемых комплектов продуктов по каталогам. Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость, "что позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или на сезонные".

"В результате таких махинаций в течение августа - декабря 2022 года две компании-поставщицы, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн гривен (около $18 млн). Часть этих средств была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям. Эти деньги, в частности, могли быть использованы владелицей компаний для покупки гостиниц в Республике Хорватия и другой недвижимости", - говорится в сообщении.

Совершению преступления способствовал чиновник министерства обороны, который при подписании договоров "не замечал" ценовых аномалий в каталоге, указали в ведомстве.

Разоблачение коррупционной схемы имело большой резонанс в обществе, украинские СМИ писали, что таким образом Минобороны закупало, например, куриные яйца по цене 17 гривен ($0,46) за штуку, тогда как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен за штуку.

Этот скандал стоил должностей замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому, замглавы Промоборонэкспорта Владимиру Терещенко. На фоне этого и ряда других коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава украинского военного ведомства Алексей Резников. При этом украинские СМИ отмечают, что Резников пока ни в одном из этих дел почему-то не фигурирует.