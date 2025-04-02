Сторонники арестованной Гуцул спели «Катюшу» на митинге

Участники акции в поддержку главы Гагузии Евгении Гуцул исполнили песню «Катюша». Видеозапись с митинга публикует RT.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр 25 марта. Основанием стало дело о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в автономии в 2023 году. Гуцул была арестована на 20 суток.

Дело Гуцул рассматривали в суде Кишинева 31 марта. Ее сторонники тогда исполнили «Катюшу» у здания суда. Сегодня участники митинга в поддержку главы Гагаузии снова спели «Катюшу».

На кадрах, опубликованных RT видно, что они стоят с плакатами - «Мы вместе» и «Мы рядом, Женя».

Ранее глава Гагузии Евгения Гуцул заявила, что ее задержание властями Молдавии является частью кампании по ликвидации автономии, а также обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Кишинев.