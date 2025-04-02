Украина хочет закончить военные действия, «не капитулируя перед Россией», при этом не хочет отдавать свои ресурсы Соединенным Штатам Америки (США). Об этом пишет издание The Wall Street Journal, описывая планы Киева по урегулированию конфликта.

«Украина хочет закончить военные действия, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США», – заявляется в публикации.

Также издание пишет, что «Россия хочет доминировать на Украине», а также не допустить ее интеграции с Западом.

Газета считает, что Украина не хочет подписывать предложенную Белым домом сделку, которая бы передала значительный контроль над ресурсами. WSJ пишет, что принимая на себя обязательства по соглашению, «Киев пытается выиграть время для улучшения условия».

Ранее на Украине назвали принципиальное условие по соглашению с США. В МИД республики заявили, что подписанный по ископаемым документ не должен противоречить интеграции страны в Европейский союз.