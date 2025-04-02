Венгрия cобирается выйти из Международного уголовного суда

Венгрия готовится выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Как сообщает агентство Ansa, об этом заявил министр юстиции страны Бенсе Тузон.

Отмечается, что проект постановления, разрешающего правительству инициировать процедуру выхода, уже подготовлен. Он позволит властям начать процедуру отказа от соблюдения Римского статута.

Напомним, что 2 апреля в Венгрию собирается приехать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он планирует встретиться с венгерским коллегой Виктором Орбаном. В ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта — их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях силами Израиля в ходе войны с движением ХАМАС.

Отметим, что Венгрию уже призвали арестовать Нетаньяху. Международная правозащитная организация Amnesty International заявляла, что визит политика следует расценивать как попытку подорвать работу МУС.