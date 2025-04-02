Эрдоган и Трамп могут провести переговоры в ближайшей перспективе

Анкара допускает возможность переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой Белого дома Дональдом Трампом в ближайшей перспективе. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Турции.

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Уточняется, что точные сроки еще не определены.

«Возможность визита президента в Соединенные Штаты и переговоров с Трампом в ближайшей перспективе имеется, но о каких-либо конкретных сроках пока речи не идет», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, после праздничных каникул в связи с окончанием священного у мусульман месяца Рамадан Эрдоган планирует активизировать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине, в Газе и в вопросе архитектуры безопасности Европы, «которая невозможна без Турции».

28 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Стороны обсудили двусторонние отношения и урегулирование конфликта на Украине. Эрдоган заявил Путину, что Анкара готова оказать любую поддержку, включая организацию переговоров на своей территории.