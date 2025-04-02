Как сейчас выглядит "японский Чернобыль"

Великое восточно-японское землетрясение 2011 года повергло в шок не только японцев, но и весь мир. Многие телезрители до сих пор помнят страшные кадры, на которых мощные потоки воды буквально стирают с лица земли целые кварталы. В тот роковой мартовский день погибли почти 20 тысяч человек, судьба еще 2500 пропавших без вести до сих пор остается загадкой.

К сожалению, тогда Япония столкнулась не только с последствиями одного из самых мощных землетрясений в истории, но и с техногенной катастрофой. Волна цунами затопила подвальные помещения, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи АЭС "Фукусима-1". Станция оказалась полностью обесточена, что привело к полному отключению ключевых и аварийных систем. Из-за этого в реакторах энергоблоков № 1-3 началось плавление ядерного топлива, затем прогремели взрывы. В окружающую среду попали радиоактивные изотопы йода и цезия, объём которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

После осознания масштабов катастрофы, власти отдали приказ об эвакуации всех жителей в радиусе 20-30 км от станции. За несколько дней зону катастрофы покинули более 164 тысяч человек. Несмотря на то, что большая часть попавшей под радиоактивное заражение территории прошла обработку и дезактивацию, люди до сих пор боятся возвращаться сюда.

Городок Намиэ стал одним из символов японской зоны отчуждения. В 2011 году здесь проживали 21 тысяча человек. После аварии поселок потерял до 90% своего населения, превратившись фактически в город-призрак. Местные власти стараются поддерживать чистоту на улицах Намиэ, что еще больше подчеркивает весь ужас трагедии Великого восточно-японского землетрясения.

Кадры из "азиатского Чернобыля" - в галерее "Рамблера".