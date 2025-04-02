Экс-сотрудник правительства Украины рассказал, где находится бункер Зеленского

Политолог Василий Вакаров, ранее работавший в аппарате кабинета министров Украины, заявил, что бункер Владимира Зеленского, скорее всего, находится под зданием бывшего завода «Арсенал» в Киеве. Об этом Вакаров рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Вакарова, во время своей работы в правительстве Украины он узнал о подземных переходах между правительственным зданием, Верховным советом и администрацией президента. Попасть в эти переходы мог не каждый сотрудник правительства - для этого требовалось специальное разрешение.

«В 2011 году мой приятель, у которого такой пропуск имелся, отвел меня туда. Я увидел действительно обустроенные, освещенные переходы с охраной. Там было, условно, как в метро», - рассказал политолог.

Он заявил, что в этих переходах есть бункер и помещения для президента и членов правительства. Когда Вакаров перешел на работу в администрацию, он узнал, что президентский бункер, вероятно, расположен под зданием бывшего завода «Арсенал», ставшего музеем современного искусства.

Вакаров считает, что Зеленский может пользоваться бункерами не только в Киеве. Одно из таких убежищ может находиться на «некой базе отдыха» в Ивано-Франковской области.

Британские СМИ писали о жизни Зеленского в бункере в первые месяцы украинского кризиса. Речь идет об убежище, расположенном под киевской резиденцией Зеленского. Сообщалось, что там был минимальный набор удобств, узкая кровать, несколько гантелей и стол для пинг-понга, и Зеленский жаловался на недостаток свежего воздуха.