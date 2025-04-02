В ЕС раскрыли опасность новой оборонной стратегии

Граждане Европейского союза (ЕС) будут сопротивляться новой оборонной стратегии, заявила голландский политолог Кэтрин де Врис. Ее цитирует РИА Новости.

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По словам эксперта, запланированное властями ЕС перевооружение европейских армий вынуждает население пойти на серьезные жертвы.

«Не сумев заручиться поддержкой общественности, можно столкнуться с риском ухудшения отношения. Избиратели и так чувствуют себя обделенными после многих лет сокращения государственных услуг, а недовольство высокими расходами на оборону может разжечь еще большее раздражение», — сказала она.

Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в этой стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».