В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов мужчину, который пять дней находился под обломками здания в городе Сикайн в Мьянме, обрушившегося в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал MRTV.

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По их информации, спасательная операция продолжалась более девяти часов.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии пострадал и Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме погибли более 2,8 тыс. человек. Число погибших в Бангкоке достигло 22.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с разрушительным землетрясением в стране. Для помощи в ликвидации последствий катастрофы МЧС России направило в Мьянму спасателей, кинологов и медиков.