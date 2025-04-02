Анкару и Баку обвинили в попытках «выбить козыри» из рук России

Эксперты, опрошенные порталом «Царьград», считают, что влиятельное турецко-азербайджанское лобби пытается блокировать сотрудничество России с Ираном. Собеседники портала считают, что с этим лобби связаны и санкции Совбеза ООН в отношении Ирана, на которые Россия не наложила вето.

Санкции против Ирана запрещают экспорт в страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямые иностранные инвестиции в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, а также другие меры. В связи с санкциями ряд российских рынков остаются закрытыми для Тегерана.

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил «Царьграду», что Москва вынуждена придерживаться части санкций из-за многоуровневого характера международной политики. Кошкин сравнил это с ведением переговоров с президентом США Дональдом Трампом: он вводил против России санкции, но в то же время может оказаться полезен Москве.

Аналитик Михаил Александров добавил, что де-юре санкции против Ирана пока снять нельзя, но де-факто Россия может постепенно из них выходить. По его мнению, причины, по которым вводились эти меры, «явно утратили свою актуальность».

«Сильнейшим дипломатическим ходом, способным радикально повысить статус России в мире, стал бы демонстративный односторонний выход из этих санкций», - заявил Александров.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов предупредил, что односторонний выход из санкций «активизирует требования врагов» России исключить страну из состава Совбеза ООН или лишить ее права вето. Наиболее оптимальным решением Асмолов назвал ветирование новых санкций против Ирана и «постепенное сведение на нет» старых.