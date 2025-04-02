В США рассказали о возможных новых антироссийских санкциях

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые антироссийские санкции Штатов могут быть направлены на замороженные активы РФ, а также на нефтяную сферу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

По словам Келлога, российские активы составляют 300 миллиардов долларов. Он также обратил внимание на теневой флот, который перевозит большую часть незаконной нефти. Она, подчеркнул спецпосланник, перевозится по всему миру, а 70% из нее проходит через Балтику.

Между тем группа 50 американских сенаторов сообщила о готовности поддержать ужесточение санкций против России, если та откажется от участия в мирном процессе по Украине.

По заявлению депутатов, предлагаемые меры включают введение пошлин в 500% на товары стран, закупающих российские нефть, газ и уран. При этом инициативу поддерживают и республиканцы, и демократы.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае, если Россия откажется от заключения сделки о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%.