В США рассказали о возможных новых антироссийских санкциях

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Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что новые антироссийские санкции Штатов могут быть направлены на замороженные активы РФ, а также на нефтяную сферу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

В США рассказали о возможных новых антироссийских санкциях
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По словам Келлога, российские активы составляют 300 миллиардов долларов. Он также обратил внимание на теневой флот, который перевозит большую часть незаконной нефти. Она, подчеркнул спецпосланник, перевозится по всему миру, а 70% из нее проходит через Балтику.

Между тем группа 50 американских сенаторов сообщила о готовности поддержать ужесточение санкций против России, если та откажется от участия в мирном процессе по Украине.

По заявлению депутатов, предлагаемые меры включают введение пошлин в 500% на товары стран, закупающих российские нефть, газ и уран. При этом инициативу поддерживают и республиканцы, и демократы.

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти в случае, если Россия откажется от заключения сделки о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%.

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