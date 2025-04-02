Желание Финляндии восстановить отношения с Россией объяснили

Журналист Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможном возобновлении отношений с Россией. По мнению обозревателя, финский лидер «очень хитрый, изворотливый и очень быстро переобуется, когда поймет, что Украина проигрывает».

«Сейчас они понимают, что они не на ту лошадку поставили. Поэтому Александр Стубб переобулся, решил надеть мягкие тапочки и сказать «сорри». Надо опять с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым ручкаться, как он это когда-то делал, когда был министром иностранных дел», — отметил Хейсканен.

Он добавил, что Стубб является американским ставленником, поэтому можно предположить, что он будет следовать указаниям президента США Дональда Трампа.

1 апреля Стубб заявил, что жителям Финляндии следует «морально подготовиться» к возможному возобновлению отношений с Россией. Он рассказал, что дальнейшее развитие сотрудничества будет зависеть от результатов конфликта на Украине. Когда именно может случиться «потепление» в отношениях, лидер страны не уточнил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».