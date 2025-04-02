Политолог высказался о попытках Европы втянуть Молдавию в конфликт с Москвой

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал недавнее заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о предоставлении Молдавии помощи со стороны Европы. По словам эксперта, оно свидетельствует о желании европейцев втянуть Кишинев в противостояние с Москвой.

Ранее уходящая с поста министра иностранных дел Бербок пообещала Молдавии, что Европа продолжит помогать республике в борьбе с якобы попытками президента России Владимира Путина оказать влияние на страну. По ее утверждению, Москва намерена повлиять на предстоящие осенью выборы в парламент Молдавии. В ходе визита в страну она заявила, что якобы с помощью дезинформации, фейковых новостных кампаний и подкупа избирателей Путин «в очередной раз попытается подорвать демократию и свободу в Молдавии».

Эксперт напомнил, что ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь в ее освобождении, а также выступить в защиту гагаузской автономии.

И сразу же после этого заявлениями о поддержке [президента Молдавии Майи] Санду Европейский союз показывает желание сделать эту страну своим неким форпостом. Это является нагнетанием обстановки. Видимо, у НАТО и ЕС есть желание, чтобы боевые действия начались и в этом регионе. Ведь дальнейшие шаги по преследованию русского населения, а также, как я предполагаю, предоставление помощи в оккупации Приднестровья – это подготовка к разжиганию конфликта. При этом если сильные державы не предпримут жестких мер противодействия подобной политике Евросоюза и лично гражданки Румынии Санду, то дальше будет только хуже. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Визит Бербок в Молдавию является частью подготовки к возможному противостоянию Европы с Россией в будущем, добавил специалист.

«Сейчас там все видят, что Россия побеждает [на Украине], и на этом фоне им нужно затянуть боевые действия, ну и, соответственно, подготовить Европу. А чтобы затянуть боевые действия, им нужно втянуть в конфликт кого-то еще», - сказал Михайлов.

Арестованная в Кишиневе глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее обратилась к американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу с просьбой дать оценку США происходящим нарушениям в автономии.