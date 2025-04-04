Трамп назвал приговор Марин Ле Пен охотой на ведьм
Президент США Дональд Трамп назвал приговор лидеру парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен примером охоты на ведьм. Об этом он написал в соцсети Truth Social, призвав освободить политика.
«Охота на ведьм против Марин Ле Пен — ещё один пример того, как европейские левые используют закон в качестве оружия, чтобы заглушить свободу слова и подвергнуть цензуре своего политического оппонента, причём на этот раз дело дошло до того, чтобы посадить оппонента в тюрьму», — цитирует Трампа ТАСС.
Марин Ле Пен признали виновной по делу о парламентских ассистентах
Американский лидер подчеркнул, что не знаком с Ле Пен, но ценит то, как она упорно работала в течение стольких лет.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала приговор Ле Пен «зачисткой» правящими элитами ЕС политпространства.
31 марта суд в Париже признал Марин Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах.