Сотрудники ФБР намеренно скрывали информацию в рамках дела Хантера Байдена, сына бывшего американского президента Джо Байдена, в том числе факт наличия его ноутбука, в котором содержался компромат. Об этом сообщили представители комитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства на официальной странице в соцсети X.

По их словам, на гаджете содержалась компрометирующая информация о коррупционных схемах семьи бывшего главы американского государства. При этом правоохранители длительное время целенаправленно замалчивали скандальную ситуацию касательно дела Хантера Байдена и не допускали его публичной огласки.

— История внутреннего чата ФБР, недавно полученная комитетом, показывает, что ФБР намеренно скрыло информацию, — говорится в сообщении.

Байден в начале декабря 2024 года помиловал своего сына по двум судебным разбирательствам. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что бывшего американского лидера не стоит осуждать, поскольку в нем «больше человека, чем политика».