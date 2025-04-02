Умер актер из «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик

Чешский актер театра и кино, преподаватель и артист дубляжа Алоис Швеглик ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил телеканал CT24.

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Алоис Швеглик родился в 1939 году. Он не смог поступить в пражскую Академию исполнительских искусств, однако сумел поступить на службу в театр. Артист за свою долгую профессиональную карьеру сменил несколько сцен. Швеглик дебютировал на больших экранах в начале 1970-ых годов.

Он успел исполнить множество разноплановых ролей более чем в 150 проектах, среди которых были «Три мушкетера», «30 случаев майора Земана», «Соколово», «Освобождение Праги» и «Визит старой дамы». Артист был удостоен ряда наград, три из которых — за лучшую мужскую роль.