Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Перспектива войны превращает Европу в континент выживальщиков»

Европейские страны начали готовить своих граждан к возможному ядерному конфликту, пишет The Economist. В преддверии последнего Рождества шведы, открывая свои почтовые ящики в надежде увидеть поздравительные открытки, вместо этого получили «леденящее душу напоминание о том, в какие тяжелые времена они живут». Власти страны разослали шведам пять миллионов 32-страничных брошюр. В них Стокгольм призвал своих граждан подумать о том, как они будут себя вести, если страна подвергнется нападению.

Брошюра под названием «На случай кризиса или войны» полна практических советов для ситуаций, если неуказанный противник организует вторжение: как остановить сильное кровотечение, где найти достоверную информацию (настроиться на общественное радио, а не на социальные сети) и что нужно знать о ядерных осадках. В брошюры включили иллюстрации, изображающие «грустных шведов, сидящих в убежищах гражданской обороны». Как отмечает The Economist, такие пособия доносят до сознания европейцев мысль о том, что война - это не то, что случается только с другими людьми.

Экс-чиновник Пентагона поставил под сомнение план Европы по миротворцам

Франция и Британия работают над идеей по отправке миротворцев на Украину. По задумке Лондона и Парижа, Европа может направить в страну как воздушные, так и морские силы. Однако боевые самолеты Европы оказались бы уязвимы в любой точке на востоке Украины, учитывая эшелонированную систему ПВО России, заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Weapons Substack. Аналогично, у военно-морских сил Европы «мало вариантов» защитить себя, отметил эксперт.

Как подчеркнул автор статьи, президент РФ Владимир Путин согласился на сделку по Черному морю, но она рухнет, если Лондон и Париж переместят военно-морские силы для якобы защиты Украины. И у Франции, и у Британии есть авианосцы, но станут ли они рисковать такими активами, вызывает большие сомнения, подчеркнул Брайен. По его мнению, важнейший вопрос заключается в том, какие шаги администрация Трампа готова предпринять, если мирный процесс застопорится или рухнет. Санкции не изменят военную ситуацию и могут дать обратный эффект на экономику США и фондовый рынок, которые и так охвачены паникой. С учетом ограниченности арсенала США и дислокации американских войск, возможно, Вашингтон решит полностью переложить проблему Украины на плечи Европы, заключил автор статьи.

«Путин умело избегает уступок, а Трамп отказывается торговаться»

В конце марта США провели в Саудовской Аравии встречи с Россией и Украиной, договорившись о перемирии в Черном море. Будет ли ограниченное прекращение огня сохраняться и постепенно расширяться путем переговоров? Бывший австралийский дипломат Джон Ричардсон заявил японскому порталу JB Press, что сомневается в этом.

Ричардсон указал, что президент РФ Владимир Путин пошел лишь на незначительные уступки и не принял предложение главы США Дональда Трампа о полном прекращении огня. Россия согласилась прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры, что является наиболее выгодным для Москвы условием: Кремль хочет защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников. В то же время Трамп, похоже, не пытается торговаться с Россией и навязать ей свои условия, подчеркнул эксперт. По его словам, всё это выглядит так, как будто США уже смирились, что Россия выйдет из ситуации победительницей, и просто помогают Москве получить то, чего она хочет.

США хотят депортировать мигрантов в Монголию и Косово

Администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить с несколькими странами соглашения о приеме мигрантов, депортированных из США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом. Американские власти обратились с соответствующей просьбой к нескольким странам Африки, Латинской Америки и Восточной Европы, а также к властям Монголии и Косово.

Чиновники иммиграционной службы США ищут больше направлений для депортации мигрантов, которых «не спешат принимать обратно» на родине, подчеркивает WSJ. Предпочитаемая модель основана на единовременной сделке, которую администрация заключила с Панамой в феврале: в страну отправили самолет с более чем сотней мигрантов, в основном с Ближнего Востока. Затем Панама задержала этих мигрантов и начала работать над тем, чтобы отправить их в родные страны. США хотят заключить новые аналогичные соглашения, предложив странам финансовые или политические выгоды.

Вучич заявил об «ограниченной» помощи СССР во время Второй мировой

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские войска в основном собственными усилиями освободили Югославию от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом он рассказал в интервью блогеру Марио Науфалу.

Вучич заявил, что во время Второй мировой войны сербы «заплатили большую цену». Он заявил, что Белград получил помощь Красной армии, но помощь эта якобы была «ограниченной». Вучич подчеркнул, что «в основном» на этом направлении действовала сербская армия. Согласно историческим данным, в освобождении Югославии участвовали объединенные силы СССР, югославских партизан и болгарской армии. Ключевым событием считается Белградская стратегическая наступательная операция, в ходе которой советские войска потеряли около 35 тысяч солдат убитыми, ранеными и пропавшими без вести.