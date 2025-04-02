Politico: ЕС нужно время, чтобы ввести ответные пошлины против США
Издание Politico, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщило, что Евросоюзу необходимо время для того, чтобы принять ответные меры на введение Соединенными Штатами Америки новых пошлин на товары из Европы.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что 2 апреля Вашингтон введет так называемые «зеркальные» пошлины в размере 25% на импорт автокомпьютеров и автомобилей из стран, которые, по словам американского лидера, «годами наживались на США».
«Скорее всего, представителям европейских стран будет нужно много времени, чтобы провести анализ комплекса мер США», - отмечается в статье.