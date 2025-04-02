Позиции Азербайджана и Армении сблизились в вопросе достижения мира

Позиции Азербайджана и Армении по достижению мира в Карабахе сблизились. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство Ильхама Алиева на Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Наша историческая победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились», — заявил Алиев.

Алиев пояснил, что после Второй Карабахской войны именно он был инициатором начала переговоров. «Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного соглашения», — подчеркнул он.

Ранее Пашинян заявил о завершении переговоров Еревана и Баку по заключению мирного соглашения. Также Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.