Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку страны в борьбе с «цветными революциями», прежде всего информационно. Об этом он сказал в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам политика, «цветная революция» в Сербии была организована и профинансирована спецслужбами стран Запада и американским «глубинным государством». Вулин убежден, что те же факторы препятствуют мирным усилиям действующего президента США Дональда Трампа по Украине и те же факторы стоят за нападением на президента Республики Сербской Милорада Додика.

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Вице-премьер отметил, что цель этой революции — развал Сербии, достижение того, чтобы в стране у власти оказались пронатовская оппозиция, которая выполнит все требования Запада, например, введет санкции в отношении России.

Вулин выразил опасения, что контролируемые Западом лидеры протестов в скором времени радикализируют свои действия.