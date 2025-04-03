В офисе Зеленского заявили, что мораторий на удары по энергетике соблюдается

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса утверждает, что договорённости о прекращении ударов по российским энергообъектам якобы действуют.

«Украина считает действующими договорённости о прекращении ударов по энергетике России», — процитировало его агентство «РБК-Украина».

Минобороны России вечером 3 апреля сообщило, что 17 беспилотников ВСУ уничтожено над территорией Курской области. Накануне украинские боевики дважды атаковали объекты энергетической инфраструктуры России за сутки.