Экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что вынесенный ей приговор нивелирует все обвинения, который Париж выдвигает в адрес России. Об этом она рассказала газете Le Parisien.

Ранее суд в Париже признал Ле Пен, экс-главу ультраправой партии «Национальное объединение», виновной по делу о растрате денег Европарламента. Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года: два из них будут представлять собой условный срок, еще два - домашний арест с электронным браслетом.

Также Ле Пен запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Из-за этого она не сможет выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2027 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приговор Ле Пен «агонией либеральной демократии», а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все больше европейских столиц идут «по пути попрания демократических норм».

«Поставьте себя на месте Кремля, которому мы заслуженно преподаем уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь [в Кремле] говорят себе: есть способ вернуть им эти уроки морали бумерангом прямо в лицо», - заявила политик.

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По ее мнению, российские власти будут использовать вынесенный ей приговор, чтобы поставить президента Франции Эммануэля Макрона в затруднительное положение. По ее словам, точно так же, если завтра Париж «прочитает лекцию» Турции, где был арестован главный оппонент президента Реджепа Тайипа Эрдогана, турки лишь «посмеются в ответ».

«И во многих других странах тоже, вот что серьезно. Франция должна играть свою роль в мире. Когда она до такой степени теряет доверие, а лидер оппозиции, любимец народа, не может баллотироваться, весь мир задается вопросом: что происходит во Франции?» - подчеркнула Ле Пен.

Она заявила, что будет обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека. Также Ле Пен обратится в Конституционный совет Франции, чтобы оспорить «несовместимость приговора об отстранении от избирательных прав со свободой избирателей».