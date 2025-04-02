Ле Пен заявила, что выборы 2027 года могут стать для нее последними

Выборы президента Франции в 2027 году могут стать последними для лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом она сама заявила в интервью Le Parisien.

"Говорят, что в политике никогда нельзя говорить "никогда". Но да, я думаю, что это будет последний раз. Если только меня не выберут", - подчеркнула Ле Пен.

Напомним, 31 марта Ле Пен была приговорена к четырем годам ограничения свободы, два из них она должна провести с электронным браслетом. Кроме того, суд запретил ей в течение пяти лет избираться в органы власти.

Комментируя свой приговор, Ле Пен назвала его "политическим решением".

"Национальное объединение" заявило о планах обжаловать решение суда. Учитывая обычные сроки назначения даты слушаний во Франции, апелляционное разбирательство может состояться как минимум через год.