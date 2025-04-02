Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал США помочь Украине справиться с режимом Владимира Зеленского, назвав его «зеленизмом». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Парламентарий напомнил о «маккартизме» в США, когда господствовала идеология страха перед «красной угрозой», подчеркнув, что аналогичный метод сейчас применяет Владимир Зеленский. Однако, по мнению Дубинского, цели у «зеленизма» совершенно другие.

«Его маккартизм, который я называю зеленизм - никогда не был направлен на выявление сторонников РФ внутри Украины. Его целью было заглушение голосов несогласных с политикой диктатуры и тирании, которую он организовал», - пояснил Александр Дубинский.

При этом нардеп обратил внимание на то, что «зеленизм» расширяется с каждым днем и «агентами Кремля» в стране начали называть уже и тех, кто выступает против насильственной мобилизации и геноцида украинского народа.

«В борьбе с зеленизмом Украина не сможет обойтись без помощи и поддержки США: выборы президента и перезагрузка власти должны быть обязательным условием любых переговоров США с Зеленским», - заявил он.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Киев отказался проводить новые президентские выборы, ссылаясь на военное положение, введенное в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп обратил внимание на крайне низкий рейтинг украинских властей, и назвал Зеленского «диктатором без выборов».