Марин Ле Пен собирается обратиться в Конституционный совет Франции и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы госвласти.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Судья Бенедикт де Пертюи заявила, что не только Ле Пен, но и все обвиняемые по делу о растрате средств Европарламента получили приговор, который лишает их возможности быть избранными в органы власти.

В свою очередь зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что французам стоит задуматься о создании Шестой Республики или вспомнить, как царская Россия внесла вклад в установление демократии во Франции.