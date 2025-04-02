Грузия сменила главу Службы госбезопасности

Министр юстиции Грузии Анри Оханашвили займет место руководителя Службы государственной безопасности, заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Прежний руководитель СГБ Григол Лилуашвили покинул должность, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Анри Оханашвили – доктор права, он защитил диссертацию в Германии, продолжительное время возглавлял в парламенте комитет по юридическим вопросам. Голосование состоится в парламенте 4 апреля», – сообщил глава кабмина Грузии.

По его словам, глава СГБ Григол Лилуашвили покинул должность, чтобы стать министром регионального развития.

Что касается должности министра юстиции, ее займет депутат от правящей «Грузинской мечты», известный юрист Паата Салия.