Сикорский: около 30 стран готовы поддержать мир на Украине
Примерно 30 стран выразили свою готовность оказать поддержку мирным процессам на Украине после их установления. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир», — передает слова Сикорского газета El Pais.
Он добавил, что для контроля за миром потребуется помощь США, в частности их разведывательных и воздушных ресурсов. Сикорский также заявил, что Евросоюз не сможет самостоятельно справиться с задачей «сдерживания России», и для этого необходимы усилия НАТО.
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Британия и Франция ранее планировали создать миротворческий корпус численностью от десяти до 30 тысяч военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине, передает «Ридус». При этом истребители Великобритании могут патрулировать воздушное пространство Украины с территории Польши. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что присутствие НАТО на Украине будет восприниматься как угроза, и Россия не согласится с этим ни при каких условиях.