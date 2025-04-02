Примерно 30 стран выразили свою готовность оказать поддержку мирным процессам на Украине после их установления. Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир», — передает слова Сикорского газета El Pais.

Он добавил, что для контроля за миром потребуется помощь США, в частности их разведывательных и воздушных ресурсов. Сикорский также заявил, что Евросоюз не сможет самостоятельно справиться с задачей «сдерживания России», и для этого необходимы усилия НАТО.

В США заявили о печальной судьбе Зеленского и Украины

Британия и Франция ранее планировали создать миротворческий корпус численностью от десяти до 30 тысяч военнослужащих для обеспечения мирного соглашения по Украине, передает «Ридус». При этом истребители Великобритании могут патрулировать воздушное пространство Украины с территории Польши. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что присутствие НАТО на Украине будет восприниматься как угроза, и Россия не согласится с этим ни при каких условиях.