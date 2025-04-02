С переговорщика от России сняли санкции перед визитом в США

Вашингтон временно снял санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, чтобы он смог встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет CNN.

По данным источников телеканала, переговоры Дмитриева и Уиткоффа в США должны состояться уже на этой неделе. Поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с момента начала российской спецоперации на Украине и «еще одним шагом на пути к заметному потеплению отношений между двумя странами».

Ожидается, что темой переговоров Дмитриева и Уиткоффа станет «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне».

«Правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США», - пояснил один из источников издания.

При этом представитель Госдепартамента отказался комментировать эту информацию, подчеркнув, что «визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством».

Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде прошел очередной раунд переговоров РФ и США. На этой встрече экспертные группы обсуждали в том числе и безопасность судоходства в Черном море. По итогам встречи Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

При этом член российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов».