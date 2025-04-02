С переговорщика от России сняли санкции перед визитом в США

Алиса Селезнёва

Вашингтон временно снял санкции с главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, чтобы он смог встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет CNN.

С переговорщика от России сняли санкции перед визитом в США
© РИА Новости

По данным источников телеканала, переговоры Дмитриева и Уиткоффа в США должны состояться уже на этой неделе. Поездка Дмитриева станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с момента начала российской спецоперации на Украине и «еще одним шагом на пути к заметному потеплению отношений между двумя странами».

Ожидается, что темой переговоров Дмитриева и Уиткоффа станет «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне».

«Правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США», - пояснил один из источников издания.

При этом представитель Госдепартамента отказался комментировать эту информацию, подчеркнув, что «визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством».

Напомним, что 24 марта в Эр-Рияде прошел очередной раунд переговоров РФ и США. На этой встрече экспертные группы обсуждали в том числе и безопасность судоходства в Черном море. По итогам встречи Госдепартамент США сообщил, что Россия и Украина условились «исключить применение силы» на море и не допустить использования коммерческих судов в военных целях.

При этом член российской делегации, глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли не очень результативно, но «было бы наивно ожидать прорывов».

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