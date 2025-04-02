Европа пошла по пути украинизации своей политики и превращается в концлагерь. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"В Европе продолжается украинизация политики, - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Если Украина с 2014 года, несмотря на предупреждения оппозиции и граждан, не потерявших возможности соображать после очередного "майдана", упорно залезала в войну, и в конце концов все это пришло к ожидаемому финалу, то сегодня по этому безумному пути идет Европа. И тоже есть кому предупреждать и предлагать одуматься, но таких людей, по украинскому сценарию, не просто не слушают, их объявляют врагами страны и репрессируют".

В качестве примера он привел уголовное дело в отношении главы парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во Франции и недавний отказ зарегистрировать кандидатуру Кэлина Джорджеску на выборах в Румынии. Оба политика могли составить сильную конкуренцию действующей власти на выборах.

"Определенные силы запланировали строительство концлагеря на всю остальную Европу. Тут все происходит по опробованному украинскому сценарию. Сначала нагнетается русофобия, потом тех, кто против этой истерии, объявляют агентами Москвы и репрессируют, как Ле Пен и Джорджеску, потом втягивают страну в войну, и под видом военного положения страну превращают в концлагерь", - пояснил Медведчук.

Аналогичная история, продолжил политик, сейчас происходит в Молдавии, где арестовали главу Гагаузии Евгению Гуцул.