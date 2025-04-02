В Эстонии зарегистрировали новое название Эстонской православной церкви

Власти Эстонии зарегистрировали переименование Эстонской православной церкви (ЭПЦ) в Эстонскую православную христианскую церковь. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте церкви.

"Наша церковь официально зарегистрирована под новым названием - Эстонская православная христианская церковь. <...> Новое наименование подчеркивает нашу миссию - служить всем жителям Эстонии, сохраняя преемственно и непрерывно многовековые традиции православия в Эстонии", - указывается в тексте.

В церкви отметили, что изменения не затрагивают ее каноническое устройство, и все приходы продолжат деятельность в обычном режиме.

В мае 2024 года парламент Эстонии объявил Русскую православную церковь (РПЦ) институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине. Лаури Ляэнеметс, занимавший тогда пост главы МВД, заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ и РПЦ и на признание деятельности Московского патриархата ересью со стороны Эстонской православной церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить ЭПЦ и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В августе 2024 года ЭПЦ утвердила новую редакцию устава, убрав из названия упоминание Московского патриархата. МВД страны посчитало изменения недостаточными и отклонило предложение церкви сменить название. 24 января епископ Даниил сообщил, что ЭПЦ приняла решение изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Позднее регистрационный отдел посчитал предложенное название вводящим в заблуждение, однако Тартуский уездный суд разрешил ЭПЦ изменить название.