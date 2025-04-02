Президент Замбии запретил министрам спать

Президент Замбии Хакаинде Хичилема раскритиковал членов правительства за то, что они засыпают во время заседаний. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местные СМИ.

По мнению главы Замбии, люди, занимающие государственную должность, должны следить за собой, не позволять себе лишнего и не развлекаться до поздней ночи.

«В кабинете министров кто-то спит по 10 часов — вопрос в том, где они были... если вы можете начать там спать? Для меня это преступление, тяжкое преступление», — сказал Хичилема.

Как отмечается в публикациях местных СМИ, президент Замбии говорил о тех государственных служащих, которые много выпивают и устраивают вечеринки до поздней ночи.