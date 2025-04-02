Урсула фон дер Ляйен объявила о наличии «сильного плана» в ответ на торговую войну Трампа

У Европейского союза есть “сильный план” по борьбе с тарифами, введенными Дональдом Трампом, но он предпочел бы провести переговоры, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Трамп, который с момента вступления в должность перевернул устоявшиеся за восемь десятилетий представления о трансатлантических отношениях, со среды угрожает ввести пошлины на товары со всего мира, пишет The Guardian. В марте его администрация ввела пошлины на импорт стали и алюминия и заявила, что в четверг вступят в силу более высокие пошлины на автомобили.

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Экс-гинеколог, а ныне глава брюссельской бюрократии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник перед Европейским парламентом, заявила, что следующими секторами, которые столкнутся с тарифами, станут полупроводники, фармацевтика и древесина.

Еврочиновница сказала, что многие европейцы оказались “совершенно обескуражены” заявлениями США.

“Европа не начинала эту конфронтацию. Мы не обязательно хотим принимать ответные меры, но, если это будет необходимо, у нас есть надежный план ответных мер, и мы будем его использовать”, - сказала немка.

После объявления тарифов на сталь и алюминий в марте Еврокомиссия заявила, что введет контрмеры в отношении американских товаров на сумму до 26 млрд евро. К ним относится повторное введение пошлин на американские товары стоимостью 4,5 миллиарда долларов, такие как джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, действие которых было приостановлено во время президентства либерала Джо Байдена. Эти меры должны быть введены в действие в середине апреля, после того как исполнительная власть ЕС приняла решение отложить первоначальную дату - 1 апреля, чтобы согласовать их с другими шагами и уточнить позицию ЕС среди 27 государств-членов.

Исполнительная власть ЕС проводит консультации со странами-членами по поводу второго транша пошлин на сумму около 18 млрд евро, который распространяется на сталь, алюминий, мясо птицы, говядину, морепродукты и орехи, пишет The Guardian.

Однако европейские столицы оказывают на Брюссель давление, требуя защитить национальные интересы. Франция, например, обеспокоена последствиями для французских вин и крепких спиртных напитков, если Еврокомиссия введет санкции против американского бурбона. Премьер-министр Франции Франсуа Байру после встреч с представителями французской коньячной промышленности назвал предлагаемые ЕС тарифы на кентуккийский бурбон ошибочным шагом.

В рамках торговых отношений между ЕС и США, объем которых в 2023 году составит 1,6 трлн евро, Европейский блок экспортирует через Атлантику больше товаров, чем США, в первую очередь автомобили, лекарства и фармацевтическую продукцию, что может дать ему рычаги влияния, отмечает The Guardian.

Официальные лица ЕС не исключают ответных мер в отношении американских сервисов, таких как приостановление действия прав интеллектуальной собственности. Теоретически, ответные меры могут быть направлены против американских технологических компаний, банков и поставщиков финансовых услуг.

Не вдаваясь в подробности, фон дер Ляйен утверждает, что “все инструменты” – все контрмеры – уже на столе переговоров. “У Европы много козырей. От торговли до технологий и размера нашего рынка”, - блефует немка. - Но эта сила также основывается на нашей готовности принять решительные контрмеры в случае необходимости”.