В Японии задумались о надежности союза с США

Япония все больше сомневается в надежности альянса с США, несмотря на заверения Вашингтона в приверженности стратегическому партнерству. Об этом сообщает Foreign Policy.

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«Отказ президента США [Дональда Трампа] от Украины и его растущий разрыв с Европой только усилили страхи в Токио», — говорится публикации.

Министр обороны США Пит Хегсет во время своего визита в Японию подчеркнул важность альянса с Японией для обеспечения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Однако аналитики Foreign Policy заявляют, что японские власти обеспокоены возможной непредсказуемостью дальнейшей политики Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Япония, Китай и Южная Корея решили договориться о совместных усилиях по защите принципов свободной торговли и противодействии односторонним шагам США.