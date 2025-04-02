Трамп заявил, что США за десятилетия были разграблены врагами

Президент США Дональд Трамп, анонсировав, что 2 апреля будет "Днем освобождения", в среду в 16 часов (23 мск), выступая в Розовом саду Белого дома, начал представлять свой план глобальных тарифов, которые, как он обещает, освободят Соединенные Штаты от иностранных товаров.

На лужайке заранее были размещены подиум и стол, и это указывало на то, что Трамп подпишет официальные документы о тарифах в рамках пресс-конференции. Сотни людей собрались на первое мероприятие в Розовом саду во время второго срока Дональда Трампа. Среди них министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, сенатор от Флориды Рик Скотт и бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, который стоял рядом со СМИ. Некоторые зрители были одеты в оранжевые или белые каски и флуоресцентные жилеты строителей, сообщает Guardian.

"2 апреля 2025 года навсегда запомнят, как день, когда американская промышленность возродилась", - начал Трамп. "На протяжении десятилетий наша страна была разграблена ближними и дальними странами, как союзниками, так и врагами", - добавил он.

Президент указал на то, что Соединенные Штаты будут использовать деньги, полученные от тарифов, чтобы "снизить налоги и погасить наш национальный долг". "Это наша декларация об экономической независимости", - сказал Трамп на мероприятии в Розовом саду, объявляя о новых мерах, отмечает CNN.

Трамп ранее рассматривал идею взаимных тарифов. В рамках этой стратегии США отвечали бы взаимностью на тарифы, которые другие страны взимают с американского экспорта. Государства, которые Трамп упомянул и которые будут получать взаимные тарифы, включают Китай, Бразилию и Индию, а также Европейский союз. Также на столе президента был пакет документов о введении 25-процентных тарифов на весь импорт, поступающий в США из Канады и Мексики. Трамп ранее объявил о введении дополнительного тарифа в размере 20 процентов на весь китайский импорт и тарифа в размере 25 процентов на весь импорт стали и алюминия. Также действует 10-процентный тариф на импорт энергоносителей из Канады.