Советника Белого дома уличили в ведении рабочей переписки с аккаунта Gmail

Lenta.ru

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц использовал сервис Gmail для рабочей переписки. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

Советника Белого дома уличили в ведении рабочей переписки с аккаунта Gmail
© Lenta.ru

«Позвольте мне повторить, что Уолтц из Агентства национальной безопасности получал электронные письма и приглашения в календаре от старых контактов на свою личную электронную почту», — цитирует издание представителя Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.

В мире
АНБ