Советника Белого дома уличили в ведении рабочей переписки с аккаунта Gmail
Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц использовал сервис Gmail для рабочей переписки. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).
«Позвольте мне повторить, что Уолтц из Агентства национальной безопасности получал электронные письма и приглашения в календаре от старых контактов на свою личную электронную почту», — цитирует издание представителя Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.