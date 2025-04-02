Проект импичмента вице-премьера Южной Кореи представили в парламенте

Законопроект об импичменте вице-премьера Республики Корея Чхве Сан Мока, который ранее выполнял обязанности президента, представлен на пленарной сессии Национального собрания (парламента). Об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно закону, голосование об импичменте должно пройти не ранее 24 часов, но не позднее 72 часов с того момента, как инициатива была представлена на пленарной сессии.

В профильный орган парламента проект об импичменте вице-премьера, министра экономики и финансов Чхве Сан Мока был подан еще 21 марта, когда он выполнял функции и. о. президента. Инициативу поддержали тогда 188 депутатов. Для объявления вотума недоверия министру необходимы голоса по меньшей мере 151 из 300 депутатов Национального собрания.

24 марта Конституционный суд Республики Корея отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности. К нему в том числе перешла роль исполняющего обязанности президента.

4 апреля, как ожидается, Конституционный суд вынесет вердикт по делу об импичменте президента Юн Сок Ёля. Парламент временно отстранил его от должности 14 декабря.