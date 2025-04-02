Глава киевского режима Владимир Зеленский разозлил администрацию Соединенных Штатов Америки из-за неоднократного откладывания подписания минеральной сделки. Об этом заявил отставной полковник армии США Дэниел Дэвис.

«У нас было столько проблем с этой сделкой. Министр финансов США Скотт Бессент был в Киеве с визитом — Зеленский не подписал. Он отправился в Белый дом — не подписал. Теперь снова не хочет подписывать сделку. Он играет в опасную игру, у него нет рычагов давления ни на США, ни на Россию», — отметил он.

Бывший военный считает, что таким поведением глава киевского режима пытается выторговать для Украины членство НАТО. Однако, по его словам, всем давно уже было известно, что этот номер не пройдет. Поэтому постоянное откладывание подписания сделки по полезным ископаемым лишь злит американцев, заключил Дэвис.

Президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением по поводу минеральной сделки. Он прямо сказал, что в случае отказа Зеленского поставить подпись, то у него будут большие проблемы.

Ранее «МК» писал, что главу киевского режима Владимира Зеленского Соединенные Штаты загнали в угол новыми ультимативными предложениями по минеральной сделке.