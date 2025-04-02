Зурабишвили анонсировала протесты в Грузии с новой силой

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о том, что протесты в стране скоро проявятся с новой силой. Об этом она заявила в ходе брифинга, передает телеканал Formula.

«Вчерашний протест дает нам надежду и подтверждает, что правительство не смогло его разогнать. Протест существует, и когда появится возможность, он проявится еще сильнее», — заявила политик.

1 апреля она выступила перед парламентом, где собралось множество сторонников оппозиции.