Глава Сербии Александр Вучич заявил, что в последние несколько лет некоторые мировые лидеры тайно общались с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Вучича блогеру Марио Науфалу.

Имена политиков, которые тайно говорили с российским президентом, Вучич не назвал. По словам президента Сербии, ему известно о двух таких лидерах.

«Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним», - подчеркнул Вучич.

Президент Сербии высказался о встрече с Путиным

Ранее Вучич заявлял, что европейский путь и присоединение к ЕС - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии». Он также предупреждал, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России ради вступления в Евросоюз.

Как отмечал сербский президент, он «не в восторге» от этой перспективы, но не знает, как долго Белград сможет держаться в стороне от санкционной политики Брюсселя.