Израиль анонсировал военную операцию в Газе

Израиль объявляет о расширении военной операции в Газе с целью захвата "больших территорий", приказывая жителям покинуть зону боевых действий. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в среду о значительном расширении военной операции в Газе, включающей захват больших территорий, которые будут “включены в зоны безопасности Израиля”.

Операция также будет включать в себя “крупномасштабную эвакуацию населения Газы из зон боевых действий”, говорится в заявлении израильского министра без уточнения деталей.

Исраэль Кац объявил, что военная операция будет расширена, чтобы “сокрушить и очистить территорию от террористов и террористической инфраструктуры, захватив при этом большие территории, которые будут включены в зону безопасности Израиля”.

Представитель израильских военных для арабских СМИ поздно вечером во вторник приказал жителям южного района Рафаха в Газе покинуть свои дома и двигаться на север, сообщает CNN.

В прошлом месяце израильский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией, сообщили CNN, что Израиль разрабатывает планы потенциального крупного наземного наступления в Газе, которое будет включать в себя отправку десятков тысяч военнослужащих в бой для зачистки и оккупации обширных территорий анклава.

В заявлении Каца, сделанном в среду, не уточнялось, будут ли задействованы дополнительные израильские войска в расширенной операции.

Министр обороны Израиля также не уточнил, сколько земель Израиль намерен захватить, отмечает The Guardian. Но эта страна уже создала значительную буферную зону в Газе, расширив территорию, которая существовала по краям анклава до войны, и добавив большую зону безопасности в так называемом коридоре Нецарим, проходящем через центр Газы.

В то же время израильские лидеры заявили, что планируют содействовать добровольному отъезду палестинцев из анклава после того, как президент США Дональд Трамп призвал к его постоянной эвакуации и перепрофилированию в прибрежный курорт под контролем США, так называемую “Ривьеру Ближнего Востока”.

Нынешний израильский шаг в Газе был предпринят после того, как США заявили, что добавляют дополнительный авианосец к своим войскам на Ближнем Востоке, отмечает The Guardian.

Авианосец “Карл Винсон” присоединится к авианосцу "Гарри С. Трумэн" на Ближнем Востоке, чтобы "продолжать содействовать региональной стабильности, сдерживать агрессию и защищать свободный поток торговли в регионе", - заявил во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Вооруженные силы США почти ежедневно наносят авиаудары по йеменским повстанцам-хуситам в рамках кампании, направленной на устранение угрозы, которую они представляют для гражданского судоходства и военных судов в регионе.

“Чтобы дополнить военно-морскую позицию CENTCOM, госсекретарь также распорядился о развертывании дополнительных эскадрилий и других воздушных средств, которые еще больше укрепят наши возможности воздушной поддержки обороны”, - сказал Парнелл, имея в виду военное командование США, ответственное за регион.

Напомним, что йеменские хуситы начали наносить удары по судоходству в Красном море и Аденском заливе после начала войны в Газе в 2023 году, заявляя о своей солидарности с палестинцами.

Как отмечает The Guardian, по состоянию на 23 марта, согласно последним оценкам ООН, с момента прекращения огня в секторе Газа более 140 000 человек вновь стали перемещенными лицами, и еще десятки тысяч, по оценкам, бежали в соответствии с приказами об эвакуации за последнюю неделю.

Каждый раз, когда семьи переезжали во время войны, им приходилось оставлять свои пожитки и начинать почти с нуля, добывая еду, воду и кров. Сейчас, когда топливо в палестинский анклав не поступает, транспортировка еще более затруднена, поэтому многие бегут практически ни с чем.