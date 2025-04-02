Новый президент Абхазии вступил в должность

Бадра Гунба, одержавший победу на выборах 2 марта, вступил в должность президента Республики Абхазия. Церемония, на которой Гунба дал клятву, положив руку на Конституцию, прошла в Сухуме в актовом зале правительства, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики", - сказал Гунба в присутствии депутатов парламента и судей конституционного суда республики. Клятва была на абхазском языке.

После этого спикер парламента Лаша Ашуба передал ему атрибуты президентской власти Республики Абхазия - штандарт президента, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашку, символизирующую роль президента как главнокомандующего Вооруженных сил Республики Абхазия и национальный абхазский посох (алабашьа) - символ государственной мудрости.